Как магний может спровоцировать головные боли

Магний — одно из важнейших веществ, оказывающих влияние на настроение человека и его здоровье. Как сообщает издание Yakutsk.ru, нехватка магния в организме может ухудшить самочувствие.

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Медицинские специалисты утверждают, что магний необходим для нормализации сна, питания, а также общей работоспособности организма. Люди, страдающие от нехватки данного вещества, становятся более нервными, напряженными и вялыми. Кроме того, при дефиците магния у пациентов чаще наблюдаются головные боли.