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1 час назад

Как магний может спровоцировать головные боли

Слово и Дело

Магний — одно из важнейших веществ, оказывающих влияние на настроение человека и его здоровье. Как сообщает издание Yakutsk.ru, нехватка магния в организме может ухудшить самочувствие.

Как магний может спровоцировать головные боли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинские специалисты утверждают, что магний необходим для нормализации сна, питания, а также общей работоспособности организма. Люди, страдающие от нехватки данного вещества, становятся более нервными, напряженными и вялыми. Кроме того, при дефиците магния у пациентов чаще наблюдаются головные боли.

Врачи рекомендуют принимать препараты с магнием, а также есть продукты, в состав которых входит данное вещество. Это поспособствует профилактике спазмов и головных болей, а также поможет улучшить настроение, снизив тревожность. Кроме того, прием магния рекомендован гражданам, испытывающим повышенный стресс.

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