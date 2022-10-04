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1 час назад

Доказано, что тяжелое одеяло обеспечивает крепкий сон

runews24.ruиещё 2

Если человек укрыт тяжелым одеялом, уровень вырабатываемого мелатонина увеличивается на 30%.

Доказано, что тяжелое одеяло обеспечивает крепкий сон
Фото: runews24.rurunews24.ru

Чем тяжелее одеяло, тем крепче сон. Такое открытие сделали сомнологи Уппсальского университета.

Они провели исследование с участием 26 добровольцев. Эксперимент показал, что уровень выработки гормона, отвечающего за сон, увеличивается в зависимости от выбранного одеяла. Так, уровень мелатонина становится на 30% выше, если человек укрыт более тяжелым одеялом.

Теперь ученые намерены провести более крупные и продолжительные испытания, чтобы подтвердить свое открытие, а также установить, сохраняются ли терапевтические эффекты от тяжелого одеяла в течение длительного периода времени.

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