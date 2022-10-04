Доказано, что тяжелое одеяло обеспечивает крепкий сон

Если человек укрыт тяжелым одеялом, уровень вырабатываемого мелатонина увеличивается на 30%.

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Чем тяжелее одеяло, тем крепче сон. Такое открытие сделали сомнологи Уппсальского университета.

Они провели исследование с участием 26 добровольцев. Эксперимент показал, что уровень выработки гормона, отвечающего за сон, увеличивается в зависимости от выбранного одеяла. Так, уровень мелатонина становится на 30% выше, если человек укрыт более тяжелым одеялом.