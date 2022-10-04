Врач назвал способы улучшить потенцию без лекарств

Уверенность в себе и своем теле является одним из секретов хорошей потенции, рассказал врач-уролог, андролог Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие способы, с помощью которых мужчины могут улучшить потенцию без лекарств.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Лубенников обратил внимание на то, что для эрекции важны не только физическое здоровье, но психологическая обстановка. Психологические механизмы работают адекватно, когда мужчина жаждет секса, его ничего не отвлекает ни в себе, ни в окружении. Важную роль играет и искреннее желание вступить в интимную связь с партнершей и произвести на нее впечатление.

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Уверенность в себе, которая является главным условием успеха у мужчин в постели, могут повысить занятия спортом, нормализация массы тела, откровенные и доверительные отношения с женщиной, прокомментировал врач.

В физическом плане с потенцией не будет проблем при нормальном уровне тестостерона и отсутствии проблем с кровообращением, дополнил Лубенников. Для поддержания полового здоровья врач посоветовал отказаться от алкоголя и курения, в том числе и электронных сигарет, рекомендовал спать минимум семь-восемь часов и избегать длительных стрессов.

Уролог отметил, что важную роль играет вес мужчины. Норма объема талии, по его словам, не более 94 сантиметров.

По словам Лубенникова, умеренная физическая нагрузка способна поддерживать мужское здоровье. Например, нужно ежедневно проходить 10 тысяч шагов, пользоваться лестницей, а не лифтом, выполнять анаэробные нагрузки. Поднятие тяжестей и тренировки на тренажерах способны повысить либидо.

Правильное питание — еще один способ не оплошать в постели, добавил уролог. По его словам, мужчина должен съедать не более 2500 калорий в день, ужинать не позднее трех часов до сна, выпивать не менее полутора литров воды в сутки. Также следует уменьшить потребление быстрых углеводов — сладостей, выпечки, жирной и копченой пищи, газированных напитков.

«Увеличьте в своем рационе количество морепродуктов и рыбы, зелени, кисломолочных продуктов низкой жирности, продуктов пчеловодства (перга, мед), фруктов, какао, шоколада и красного вина (в меру), специй и орехов», — дал рекомендации по питанию Лубенников.