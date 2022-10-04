Невролог связала появление ожирения с хроническим недосыпом

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева объяснила, что одной из причин проблем с лишним весом является отсутствие полноценного сна.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что при недосыпе в организме запускается ряд стрессовых реакций, влияющих на гормоны грелин и лептин, которые регулируют чувство голода. Из-за этого, по словам врача, к вечеру у человека появляется желание съесть калорийную вредную пищу, передает издание URA.RU.
"Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса", – цитирует СМИ Цареву.
Она добавила, что при постоянном недосыпе возрастает риск не только заработать ожирение, но и получить сахарный диабет и другие метаболические нарушения.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врач Зухра Павлова предложила россиянам метод борьбы с лишним весом.