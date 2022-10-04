Врач дал рекомендации, как пережить период магнитных бурь

В эти дни Землю атакуют пятибалльные магнитные бури – в атмосфере бушует геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром. Вместе с этим отмечается пониженное атмосферное давление. Врач общей практики Сергей Евдокимов в эфире телеканала «МИР 24» сообщил, что у метеочувствительных людей могут возникать головная боль, недомогание, нарушение общего самочувствия и настроения.

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«Можно представить наш головной мозг как биоэлектрический прибор, который работает на электрических потенциалах. Любое изменение магнитного поля приводит к нарушению его работы. Электрические импульсы могут влиять на микроциркуляцию в головном мозге. То есть нарушается микрокровоток, и мозг начинает недополучать питание. Дополнительное электромагнитное воздействие вызывает нарушение работы нервной системы и нервных клеток», – пояснил эксперт.

И хотя официально в медицине нет понятия «метеочувствительность», влиянию атмосферных колебаний подвержены многие люди. Наиболее чувствительны те, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе гипертонией, кто находится в состоянии стресса, молодые люди, чей организм еще не сформирован полностью.