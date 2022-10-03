Пропуск завтрака может навредить мозгу

Говорят, что завтрак - это самый важный приём пищи. И, похоже, что это правда. Недавнее исследование показало, что из-за пропуска завтрака у вас могут ухудшиться мыслительные способности.

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В ходе нового исследования доктор Чанчжэн Юань и доктор Дунмэй Ю из Чжэцзянского университета выяснили, как пропуск завтрака влияет на здоровье людей. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Life Metabolism.

Проанализировав данные 3342 участников из базы данных China Nutrition Health Survey (средний возраст - 62 года, пол - мужской), специалисты заключили, что лучше всего на когнитивном (мыслительном) здоровье сказывается приём пищи по установленному гармоничному графику. В то же время при отказе от завтрака риск ухудшения когнитивных функций повышается.

Кроме того, по словам зарегистрированного врача-диетолога Киран Кэмпбелл, некачественный завтрак, то есть состоящий лишь из простых сахаров (содержатся, например, в батончиках), тоже плохо влияет на когнитивные функции.

Эксперт рекомендует проводить без еды не более 4-5 часов в период бодрствования. Это позволит предотвратить снижение когнитивных функций, мыслительных навыков, будет поддерживать необходимый уровень сахара в крови и вес.