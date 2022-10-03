Врач напомнил о влиянии осанки на здоровье человека

Осанка может влиять не только на боли в спине и голове, а также на настроение, артериальное давление, пульс и особенно на легочную емкость. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» напомнил врач Александр Мясников.

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Он подчеркнул, что все внутренние органы находятся внутри каркаса из грудной клетки и тесно связаны геометрически с ней в брюшной полости и тазовыми органами, поэтому осанка имеет большое значение для здоровья организма в целом.

«Неправильная осанка приводит к тому, что сдавленные грудной клеткой органы начинают давить вниз, на диафрагму, потому что это единственное слабое место, куда мы можем расшириться, а диафрагма начинает давить на области брюшной полости и даже вниз на тазовые», — пояснил врач.

Мясников напомнил, что в связи с этим нарушается объем легких, затрудняется дыхание, увеличивается частота сердцебиения и даже появляется изжога, потому что происходит заброс кислого содержимого в пищевод.