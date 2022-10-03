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2 часа назад

Врач напомнил о влиянии осанки на здоровье человека

Парламентская газета

Осанка может влиять не только на боли в спине и голове, а также на настроение, артериальное давление, пульс и особенно на легочную емкость. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» напомнил врач Александр Мясников.

Врач напомнил о влиянии осанки на здоровье человека
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он подчеркнул, что все внутренние органы находятся внутри каркаса из грудной клетки и тесно связаны геометрически с ней в брюшной полости и тазовыми органами, поэтому осанка имеет большое значение для здоровья организма в целом.

«Неправильная осанка приводит к тому, что сдавленные грудной клеткой органы начинают давить вниз, на диафрагму, потому что это единственное слабое место, куда мы можем расшириться, а диафрагма начинает давить на области брюшной полости и даже вниз на тазовые», — пояснил врач.

Мясников напомнил, что в связи с этим нарушается объем легких, затрудняется дыхание, увеличивается частота сердцебиения и даже появляется изжога, потому что происходит заброс кислого содержимого в пищевод.

Он уточнил, что осанкой нужно заниматься с детства. Об этом должны позаботиться школьные врачи и учителя, которые могут отслеживать удобство посадочных мест и положение детей во время обучения, подытожил врач.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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