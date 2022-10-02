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2 часа назад

Физиологи обнаружили, что тренировки замедляют гибель клеток спинного мозга у пожилых

Газета.Ru

Исследователи из Копенгагенского Университета выяснили, что силовые тренировки укрепляют связи между нервами и мышцами, таким образом защищая двигательные нейроны спинного мозга. Работа опубликована в American Journal of Physiology: Cell Physiology.

Тренировки замедляют гибель клеток спинного мозга у пожилых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Люди начинают быстро терять мышечную массу в возрасте около 40 лет. Частично сокращение мышечных волокон происходит из-за разрушения двигательных нейронов в спинном мозге. Хоть этот процесс и нельзя остановить, авторы показали, что его можно значительно замедлить.

В исследовании приняли участие 38 здоровых пожилых мужчин. Они прошли 16-недельный курс интенсивных тренировок с отягощениями. Участники выполняли жим ногами, разгибания ног, и упражнения на предплечья. Еще 20 здоровых пожилых мужчин не тренировалась и служили контрольной группой. Средний возраст участников составил 72 года. Тренировки выполнялись три раза в неделю.

В середине и в конце исследования у участников взяли биопсию мышц и обнаружили рост содержания биомаркеров, которые показывают связь между мышцами и нервной системой. Исследователи показали, что начать тренироваться никогда не поздно — даже если вам 65 или 70 лет. Хотя это исследование было проведено на мужчинах, скорее всего, выводы ученых справедливы и для женщин.

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