Названы помогающие справиться с нервной тошнотой способы

В состоянии сильного стресса нервная система может демонстрировать устойчивые приобретенные физиологические реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, из-за этого может начаться психогенная тошнота, предупредила Луиза Истомина, психолог Европейского медицинского центра. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы, помогающие справиться с нервной тошнотой, включая дыхательные практики.

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Нервная тошнота — это одно из проявлений адаптационного механизма организма, объяснила специалистка. Особенностью этого физиологического феномена является его психогенная природа: внешние обстоятельства запускают такие аффективные переживания, как тревога, страх, растерянность, и вегетативную нервную систему, что находит свое отражение на соматическом (телесном) уровне. Справиться с данной реакцией в долгосрочной перспективе поможет только комплексное лечение.

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Как отметила Истомина, за регуляцию эмоций человека отвечает миндалевидное тело — участок лимбической системы головного мозга, который ответствен за распознание угроз. Не всегда угроза в действительности достигает уровня «бей или беги», при этом тело реагирует появлением тошноты, что доставляет дискомфорт и усиливает беспокойство.

Профилактика и лечение психогенной тошноты включают ряд шагов, продолжила психолог. По ее словам, на первом этапе необходимо исключить истинные заболевания желудочно-кишечного тракта, получив консультацию терапевта или гастроэнтеролога. Если симптоматика носит психогенный характер, следует пройти обследование у врача-психиатра или получить консультацию медицинского психолога.

В то же время самопомощь при появлении симптомов психогенной тошноты может включать простые техники когнитивной реструктуризации или разделения, техники расслабления (прогрессивная мышечная релаксация), практики осознанности Mindfulness и дыхательные упражнения.

Специалистка назвала несколько практических упражнений для самостоятельного использования. Первое из них — вербальное отстранение для снижения тревоги. Для его выполнения надо постараться отделиться от мысли. По ее словам, мысль «я не справлюсь» надо заменить на «я наблюдаю, что у меня появилась мысль “я не справлюсь”».

Второе упражнение, которое посоветовала Истомина, — техника Mindfulness 5-4-3-2-1. Чтобы ее выполнить, надо заметить пять предметов вокруг себя, отследить четыре мысли, найти три ощущения в теле, отметить два внешних звука, обозначить один запах.