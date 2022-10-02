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1 час назад

Пенсионерам назвали простой способ сохранить остроту ума

РИА "ФедералПресс"

Главный внештатный специалист-гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина объяснила, как сохранять остроту ума в пожилом возрасте. Специалист советует не пренебрегать физической активностью.

Как пенсионерам сохранить остроту ума
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Физическая активность и ходьба позволяют сохранить остроту ума, поддержать когнитивный статус, память», – уверяет специалист.

Начинать занятия лучше всего с 5–7 минут в день. После того как человек привыкнет к небольшим физическим нагрузкам, продолжительность занятий стоит постепенно увеличить до 30 минут. Надежда Рунихина подчеркнула, что 30 минут физической активности являются залогом здоровья для любого пожилого человека.

Врач отметила, что к этим упражнениям можно добавить до 150 минут дополнительных тренировок в неделю, предпочтительнее на открытом воздухе.

«Это могут быть упражнения: подъем по ступенькам, перенос массы тела с одной ноги на другую, встать-сесть на стул или на скамью», – пояснила она.

При этом специалист подчеркнула, что пенсионеру следует перед началом занятий обязательно проконсультироваться с врачом и выработать подходящую ему программу, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам рассказали об овоще, эффективно понижающем уровень сахара в крови. Оказалось, что в этом может помочь обычный лук.

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