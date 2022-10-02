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47 минут назад

Сомнолог раскрыла способы борьбы со стрессом и бессонницей

Lenta.ruиещё 2

Пребывание в стрессе пагубно влияет не только на ментальное, но и физическое здоровье человека. В частности, нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна. Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова в беседе с агентством «Прайм» раскрыла способы по борьбе со стрессом и бессонницей.

Сомнолог раскрыла способы борьбы со стрессом и бессонницей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах», — отмечает Сурненкова.

Сомнолог рекомендует контролировать питание, ввести в рацион сыр, шпинат и курицу. Также может помочь отказ от употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. По возможности избавиться и от негативных мыслей.

Ранее психолог Татьяна Шантур рассказала, что ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, в частности, они могут быть признаком подавленной агрессии или депрессии.

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