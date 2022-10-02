Физические реакции, которые говорят о том, что у вас стресс

Стресс влияет на все системы организма. Мы естественным образом подготовлены к тому, чтобы справиться с внезапным стрессом, но хронический стресс можно назвать опасным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Вегетативная нервная система отвечает за реакции на стресс и делится на симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПСНС). Когда тело находится в состоянии стресса, СНС включает реакцию «бей или беги». Организм пытается справиться с угрозой для жизни, а СНС сигнализирует надпочечникам о выделении гормонов адреналина и кортизола.
Гормоны заставляют сердце биться быстрее, чаще дышать, сосуды расширяются, процессы пищеварения тормозятся, а уровень глюкозы растет.
Когда организм подвергается стрессу, мышцы напрягаются. Это может вызвать и другие реакции организма, например, головную или сердечную боль, а также проблемы с дыханием.
При внезапном стрессе нервная система реагирует быстро, чтобы подготовить организм к реагированию. Когда кризис проходит, организм возвращается в обычное состояние. Однако стресс может быть пусковым механизмом разных заболеваний, в том числе для онкологических. В целом, хронический стресс, ведет к истощению организма.