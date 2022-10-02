Физические реакции, которые говорят о том, что у вас стресс

Стресс влияет на все системы организма. Мы естественным образом подготовлены к тому, чтобы справиться с внезапным стрессом, но хронический стресс можно назвать опасным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Вегетативная нервная система отвечает за реакции на стресс и делится на симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПСНС). Когда тело находится в состоянии стресса, СНС включает реакцию «бей или беги». Организм пытается справиться с угрозой для жизни, а СНС сигнализирует надпочечникам о выделении гормонов адреналина и кортизола.

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Гормоны заставляют сердце биться быстрее, чаще дышать, сосуды расширяются, процессы пищеварения тормозятся, а уровень глюкозы растет.

"Есть ряд нарушений, когда человек испытывает стресс: у него возникают панические, депрессивные реакции, истерические нарушения, происходят когнитивные нарушения, например, способность к общению и навык адаптироваться к происходящему, происходит заострение типологических черт характера".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Когда организм подвергается стрессу, мышцы напрягаются. Это может вызвать и другие реакции организма, например, головную или сердечную боль, а также проблемы с дыханием.

"Если мы говорим о физиологических реакциях, это может быть межреберная невропатия, невролгия тройничного нерва, развитие герпетических инфекций, увеличение частоты сердечных сокращений, повышение цифр артериального давления. Также надо обратить внимание на нарушение сна и различные вегетативные дисфункции".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"