Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
4 часа назад

Физические реакции, которые говорят о том, что у вас стресс

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Стресс влияет на все системы организма. Мы естественным образом подготовлены к тому, чтобы справиться с внезапным стрессом, но хронический стресс можно назвать опасным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Физические реакции, которые говорят о том, что у вас стресс
Фото: unsplashunsplash

Вегетативная нервная система отвечает за реакции на стресс и делится на симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПСНС). Когда тело находится в состоянии стресса, СНС включает реакцию «бей или беги». Организм пытается справиться с угрозой для жизни, а СНС сигнализирует надпочечникам о выделении гормонов адреналина и кортизола.

Видео дня

Гормоны заставляют сердце биться быстрее, чаще дышать, сосуды расширяются, процессы пищеварения тормозятся, а уровень глюкозы растет.

"Есть ряд нарушений, когда человек испытывает стресс: у него возникают панические, депрессивные реакции, истерические нарушения, происходят когнитивные нарушения, например, способность к общению и навык адаптироваться к происходящему, происходит заострение типологических черт характера".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Когда организм подвергается стрессу, мышцы напрягаются. Это может вызвать и другие реакции организма, например, головную или сердечную боль, а также проблемы с дыханием.

"Если мы говорим о физиологических реакциях, это может быть межреберная невропатия, невролгия тройничного нерва, развитие герпетических инфекций, увеличение частоты сердечных сокращений, повышение цифр артериального давления. Также надо обратить внимание на нарушение сна и различные вегетативные дисфункции".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

При внезапном стрессе нервная система реагирует быстро, чтобы подготовить организм к реагированию. Когда кризис проходит, организм возвращается в обычное состояние. Однако стресс может быть пусковым механизмом разных заболеваний, в том числе для онкологических. В целом, хронический стресс, ведет к истощению организма.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители