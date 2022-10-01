Эксперты рассказали, как лучше спать, чтобы высыпаться

Эксперты провели исследование и выяснили, каким образом лучше спать, чтобы высыпаться и не мучаться от проблем со здоровьем, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалистов, большинство людей спят правильно – на боку, это наиболее физиологичная поза для сна. Те, кто спят на спине, имеют больше риска проблем с дыханием и пищеварением.

По данным исследования, в котором приняло участие больше 600 человек, 54% всего времени сна человек проводит на боку, около 37% – на спине, примерно 7% – на животе. При этом наиболее часто ворочаются во сне мужчины.