Тимьян оказался полезен в борьбе с кашлем и акне

Тимьян обладает свойством избавлять от кашля и высыпаний на коже. Об этом рассказали эксперты арабского издания Al Jazeera.
По словам диетолога Мишель Акль, область применения тимьянадостаточно обширна. В нем содержатся полезные витамины и минералы, а благодаря фенолам это растение является неплохим антибактериальным средством.
Так, спрей на основе тимьяна помогает избавиться от кашля, улучшить отхождение мокроты и вылечить респираторные заболевания. Противовоспалительные свойства тимьяна, точнее масла из этого растения, позволяют эффективно устранить акне идругие кожные заболевания.