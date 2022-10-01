Тимьян оказался полезен в борьбе с кашлем и акне

Тимьян обладает свойством избавлять от кашля и высыпаний на коже. Об этом рассказали эксперты арабского издания Al Jazeera.

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По словам диетолога Мишель Акль, область применения тимьянадостаточно обширна. В нем содержатся полезные витамины и минералы, а благодаря фенолам это растение является неплохим антибактериальным средством.