Какие молочные продукты спасут вас от диабета

Васанти Малик, исследователь из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, отмечает, что на самом деле для поддержания здоровья в норме вовсе не обязательно есть молочные продукты. Тем не менее они будут полезны для определённых категорий людей.

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Учёный из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана Васанти Малик говорит, что многие люди употребляют молочные продукты, так как это самый простой способ получить такие вещества, как белок, кальций, витамин D. У молочных продуктов есть и ещё одно преимущество: защита от диабета.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в издании Diabetes Carе, группа специалистов обнаружила, что определённые молочные продукты предотвращают развитие диабета.

Среди таких продуктов - йогурт, молоко, обезжиренные молочные продукты. Так, 200 г молока снижали риск возникновения сахарного диабета на 10 %, молочные продукты в целом - на 5 %, обезжиренные молочные продукты - на 3 %, йогурт - на 6 %. А вот сыр и жирные молочные продукты никак не влияли на вероятность развития диабета.

Согласно результатам исследования, с наибольшим снижением риска диабета второго типа были связаны 200 г молока или 100 г йогурта в день.