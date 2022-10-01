Нутрициолог Буторина: в сутки нужно есть от 75 до 90 мг витамина С

Елена Буторина, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что суточная норма потребления витамина C для мужчин составляет до 90 миллиграммов, а для женщин — 75 миллиграммов. Известно, что аскорбиновая кислота снижает артериальное давление, уровень мочевой кислоты и холестерина в крови, защищает сердце и сосуды, а также является мощным антиоксидантом.

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Суточная дневная физиологическая норма витамина С зависит от пола и возраста. Для мужчин в среднем она составляет 90 миллиграммов, для женщин - 75 миллиграммов. Лучше усваивается витамин С, содержащийся в пищевых продуктах. Богаты им, более 70 миллиграммов на 100 граммов, шиповник, киви, брюссельская капуста, облепиха, чёрная смородина, болгарский перец, петрушка, укроп, брокколи, цитрусовые». — Елена Буторина, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.