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2 часа назад

Эндокринолог рассказал, как «вылечить» настроение

N24.ru

Нас не учили «лечить настроение». Пациенты на приеме у врачей стали чаще жаловаться на эту проблему, отметила профессор Светлана Калинченко, и рассказала, как можно исправить ситуацию собственными силами. Эксперта цитирует «Общественная служба новостей».

Эндокринолог рассказал, как «вылечить» настроение
Фото: unsplashunsplash

«За настроение отвечают три гормона: серотонин (когда его не хватает, начинается депрессия, назначают антидепрессанты, которые поддерживают его уровень и имеют кучу побочных эффектов), дофамин и окситоцин (гормон доверия). Сегодня нет ни одного человека в городах, у которого был бы баланс гормонов», – констатировала врач.

Антидепрессанты – не единственная надежда для страдающих от плохого настроения, считает специалист. Они не устраняют первопричину – дефицит витамина D.

«К примеру, жители Петербурга, где меньше солнца, чаще по сравнению с жителями южных регионов впадают в сезонную депрессию. Эта осенняя питерская хандра не что иное, как дефицит витамина D. Поэтому многие пытаются осенью уехать на море, и они абсолютно правы. Я тоже рекомендую уезжать в отпуск на море не летом, когда и так достаточно солнца, а осенью, чтобы продлить себе витамин D и хорошее настроение», – отметила Светлана Калинченко.

Можно исправить настроение, обратившись к D-доктору. Врач выяснит, действительно ли не хватает этого витамина, и назначит курс. Кроме того, причиной плохого настроения могут быть проблемы, которые человек в состоянии разрешить сам, в их числе – конфликты с близкими, стрессы.

Одной из действенных мер выхода из эмоционального негатива может стать познание себя.

«Человек, который познает себя, начинает понимать, что ему нужно для душевного спокойствия. И он становится счастливым, просветленным, у него хорошее настроение вне зависимости от внешних ситуаций», – добавила специалист..

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