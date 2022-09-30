Эндокринолог рассказал, как «вылечить» настроение

«К примеру, жители Петербурга, где меньше солнца, чаще по сравнению с жителями южных регионов впадают в сезонную депрессию. Эта осенняя питерская хандра не что иное, как дефицит витамина D. Поэтому многие пытаются осенью уехать на море, и они абсолютно правы. Я тоже рекомендую уезжать в отпуск на море не летом, когда и так достаточно солнца, а осенью, чтобы продлить себе витамин D и хорошее настроение», – отметила Светлана Калинченко.