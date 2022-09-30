Правило трех Д, или За что будет благодарно сердце

О правилах трех Д, которые помогут избежать сердечных проблем, и о том, как эти проблемы усугубляются стрессом и постоянной тревогой, «Молот» поговорил с заведующей кардиологическим отделением горбольницы № 20 Вероникой Шарвадзе Правила здорового сердца Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых распространенных причин смерти.

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Специалисты уже давно бьют тревогу, подчеркивая, что сердце все чаще начинает подводить и молодых. Причины – вредные привычки, стрессы, неправильный образ жизни и невнимательность к себе. В большинстве случаев проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями избежать можно. Главное – следить за здоровьем, а при первых признаках недомогания не ставить самому себе диагнозы в интернете или у диванных экспертов, а обращаться к специалисту.

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– Можно ли по внешнему виду человека понять, что ему пора не просто идти, а бежать к кардиологу?

– Правильнее все-таки ставить диагноз после комплексного обследования, но есть некоторые признаки. Высока вероятность сердечного заболевания у человека с лишним весом, одышкой, который тяжело переносит физическую нагрузку, в том числе обычный подъем по лестничному пролету. Если при такой нагрузке появляются кратковременные сжимающие, давящие боли за грудиной, проходящие в состоянии покоя, то обязательно надо обращаться к специалисту.

– Есть две крайности – человек, чихнув, уже бежит к врачу, а есть такие «терпеливые» люди, которые ждут, что высокое давление пройдет само собой.

– Золотая середина – своевременно проходить диспансеризацию, знать свои показатели холестерина, сахара, метаболические параметры, проходить ультразвуковую диагностику. Быть внимательным к себе и всегда находить время, чтобы раз в год пройти обследование в больнице. Особенно это касается тех, кто допускает неправильный образ жизни, имеет вредные привычки, у кого есть наследственная предрасположенность (если у кого-то из родных были инсульты, инфаркты и другие заболевания). Тянуть, оставлять на потом категорически нельзя. На ранних стадиях заболевания вернуть человека к нормальной жизни можно, но если, к примеру, сердечная мышца начинает ремоделироваться, помочь сложно, а зачастую – невозможно.

– Лучшее лечение – это профилактика

– Совершенно верно. Существует правило трех Д, о котором мы всегда рассказываем нашим пациентам. Запомнить его достаточно просто, реализовать тоже. Главное – настрой и мотивация.

Правило № 1: диета

Мысленно положите всю суточную еду на тарелку, которую разделите на две половины. Одна должна быть заполнена разнообразными овощами и фруктами, вторую еще раз разделите, получив четвертинки. Это для белков – мяса, рыбы, а также для каш, творога, можно даже положить конфету (но сладости – в разумных пределах). Вот эта воображаемая тарелка – грамотный рацион человека с хорошим здоровьем, ясным умом, хорошей памятью и сном. Хочу подчеркнуть – должно быть минимальное содержание животных жиров, а еще лучше – их отсутствие, особенно это касается людей в возрасте. Дисбаланса в питании необходимо избегать.

Правило № 2 – душевное равновесие

Понятно, что все мы живем в стрессе, у многих тяжелая нагрузка на работе, возникают определенные бытовые проблемы. Но надо работать со своим мировосприятием, чтобы избегать «отравления» своей жизни. Научитесь позитивному мышлению, используйте способы переключения, избавления от негативных мыслей, освобождайтесь от отрицательных эмоций и организовывайте для себя и родных интересный, познавательный отдых. Придерживаюсь мнения, что у человека в возрасте 40+ должен быть всегда под рукой тонометр, чтобы контролировать свое состояние.

Правило № 3 – движение