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2 часа назад

Врач назвал три советские привычки для продления жизни

Vse42.ruиещё 1

Российский врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о секретах долголетия из Советского Союза. По словам медика, одним из способов продления жизни является закалка.

Врач назвал три советские привычки для продления жизни
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ доктор медицинских наук напомнил, что в СССР широко пропагандировалось закаливание, где особое внимание уделялось обливанию холодной водой. Как отметил Шахнович, этот метод хорошо тренирует сосуды, лечит головную боль, а также борется с синдром хронической усталости и депрессией, передает издание Life.ru.

Также для долголетия следует рано просыпаться и рано ложиться спать, так как в промежутке между 21:00 и 22:00 происходит выработка гормона сна, сообщил медик. Он объяснил, что мелатонин влияет на снижение риска развития сердечно-сосудистых недугов, расстройств мозга и воспалительных процессов.

Третьим секретом долголетия из СССР, по мнению невролога, является лыжная ходьба, которая принесет пользу сердечно-сосудистой системе и защитит человека от неврологических заболеваний.

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