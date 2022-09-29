Кардиолог рассказала, как правильно  заниматься спортом

Кардиолог ФГАУ «НИМЦ ЛРЦ» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова рассказала «РИАМО», как правильно заниматься спортом, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе.

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По словам врача, «убежать» от инфаркта можно, если начать с быстрой ходьбы, а также если у человека нет избыточной массы тела, в противном же случае можно навредить сердцу, суставам, позвоночнику.

Что касается популярной скандинавской ходьбы, то этот метод физической нагрузки полезен, но важно, чтобы сначала ходьбе обучил тренер. Специалист расскажет, как передвигаться без вреда для организма и правильном темпе.

«Если вы тренируетесь правильно, то пульс и давление после ходьбы должны восстановиться уже через 5-10 минут. Если же отмечается более длительное время восстановления, то необходимо снизить скорость ходьбы или обратиться к врачу», - сказала кардиолог.

Моржевание, баня, а также обливания холодной водой являются закаливающими процедурами, к которым нужно привыкать постепенно и с особой осторожностью, поскольку полезны они могут быть только для здорового человека. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы должны спросить разрешения на эти процедуры у лечащего врача.

Литвякова отметила, что для сердца и сосудов полезны ходьба, занятия на циклических тренажерах, с постепенным началом тренировки и равномерным распределением ее интенсивности во времени. При этом тренировки лучше проводить длинные с умеренной интенсивностью, чем короткие и энергичные.