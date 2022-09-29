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2 часа назад

Как восстановить силы после болезни и во время диеты

Омск Здесь

Как восстановиться после болезни и поддержать организм во время диеты? Об этом пойдёт речь в новом выпуске "Короче, Омск". Нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, стоит ли пить витамины на постоянной основе и можно ли найти здоровую альтернативу в продуктах из магазина.

Как восстановить силы после болезни и во время диеты
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

"Даже при отсутствии диеты мы с вами из продуктов из супермаркета не получаем то, что нужно. Особенно те, кто практикует фаст-фуд или сосиски. Это вообще зло и вред, и их можно употреблять только в исключительных случаях. Лучше купить кусок мяса", — отмечает специалист.

О том, как помочь своему организму в непростые для него времена, вы узнаете из видео.

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