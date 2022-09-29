Диетолог рассказала, как лучше питаться в стрессовые периоды

В периоды стресса многие люди начинают либо есть все подряд, либо, наоборот, говорят, что «кусок в горло не лезет». Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова объяснила, как организовать питание в таких случаях.

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«Регулярность и полноценность питания способны снизить количество вредных продуктов в рационе», – отметила врач.

В ситуации отсутствия аппетита при стрессе может возникнуть и другая проблема – нарушенное пищеварение. С этим нужно работать, чтобы у организма выработался рефлекс для приема пищи, отметила Бурякова.

Обратная ситуация – слишком частые и объемные приемы пищи. Важно равномерно распределить продукты в течение дня, чтобы уменьшить тягу к чему-то ненужному.

Юлия Бурякова также рассказала о продуктах, которые могут повысить стрессоустойчивость. К таковым относятся фрукты и овощи, кисломолочные продукты, рыба, орехи.