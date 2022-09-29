Врач назвал напитки, которые следует избегать в бане

«В целом в бане не стоит употреблять энергетики, крепкий чай и кофе. То есть, лучше ограничить все то, что может вызвать повышение артериального давления и обезвоживание. Очень опасно употребление алкоголя в бане, поскольку высокие температура и влажность усиливают влияние алкоголя на организм. Скачки артериального давления, тошнота, рвота - вот какими могут быть последствия», - сказал Скрябин.