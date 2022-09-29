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2 часа назад

Врач рекомендовал не пить в бане кофе и крепкий чай из-за возможных проблем с давлением

Агентство «Москва»иещё 2

Употребление кофе или крепкого чая в бане может вызвать скачок артериального давления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Врач назвал напитки, которые следует избегать в бане
Фото: unsplash.comunsplash.com

«В целом в бане не стоит употреблять энергетики, крепкий чай и кофе. То есть, лучше ограничить все то, что может вызвать повышение артериального давления и обезвоживание. Очень опасно употребление алкоголя в бане, поскольку высокие температура и влажность усиливают влияние алкоголя на организм. Скачки артериального давления, тошнота, рвота - вот какими могут быть последствия», - сказал Скрябин.

Он добавил, что в бане лучше пить травяные чаи, морсы, натуральные соки или воду.

«Все напитки при этом должны быть комнатной температуры. А чтобы эффективнее утолить жажду, нужно пить небольшими глотками», - подчеркнул Скрябин.

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября.

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