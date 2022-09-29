Врач назвал напитки, которые следует избегать в бане

Употребление кофе или крепкого чая в бане может вызвать скачок артериального давления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.
«В целом в бане не стоит употреблять энергетики, крепкий чай и кофе. То есть, лучше ограничить все то, что может вызвать повышение артериального давления и обезвоживание. Очень опасно употребление алкоголя в бане, поскольку высокие температура и влажность усиливают влияние алкоголя на организм. Скачки артериального давления, тошнота, рвота - вот какими могут быть последствия», - сказал Скрябин.
Он добавил, что в бане лучше пить травяные чаи, морсы, натуральные соки или воду.
«Все напитки при этом должны быть комнатной температуры. А чтобы эффективнее утолить жажду, нужно пить небольшими глотками», - подчеркнул Скрябин.
Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября.