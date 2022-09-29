Кардиолог рассказал, как избежать инфаркта и инсульта

Тренировки, отказ от вредных привычек и периодические профилактические посещения врача могут уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний и помочь избежать инфаркта и инсульта. Об этом рассказал в беседе с RT директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков.

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«Профилактика инфаркта миокарда включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача. Медикаментозная профилактика (только по рекомендации врача) может включать препараты, снижающие артериальное давление, уровень холестерина в крови, антиагреганты, препараты, снижающие уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом», — отметил эксперт.

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Он также напомнил, что инфаркт и инсульт — два разных заболевания, возникающих из-за закупорки сосудов тромбами, которые появляются на месте растущей атеросклеротической бляшки. Тромбы закупоривают просвет сосудов, из-за чего нарушается кровообращение и целостность сосудов.

Главная коварность таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, заметил Дупляков, кроется в том, что они могут долгое время проходить незаметно, так как холестерин накапливается в сосудах постепенно и длительное время не доставляет дискомфорта.

Кроме того, врач подчеркнул, что с инфарктом и инсультом, вопреки частому мнению, могут столкнуться не только люди старшего возраста, но и молодые люди и даже дети, у которых есть генетические заболевания.

«С возрастом риск сосудистой патологии, без сомнения, увеличивается, однако не стоит забывать, что из-за социально-демографических, экономических и экологических условий заболевания всё чаще возникают у лиц более молодого возраста. Также существует целый ряд редких генетических заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы, способствующих возникновению инфаркта и инсульта даже у детей», — отметил эксперт, добавив, что наиболее подвержены риску молодые люди, курящие, употребляющие алкоголь и наркотики, токсичные для организма.

Дупляков также рассказал, что в целом факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить на зависящие от человека и не зависящие. К модифицируемым факторам риска относятся: курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, стресс, высокое артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Эти факторы подлежат коррекции. К немодифицируемым факторам относятся: возраст, мужской пол, наследственность.

«Для профилактики заболеваний сердца необходимо регулярно наблюдаться у терапевта и проводить общий и биохимический анализ крови с обязательным контролем уровня холестерина и глюкозы. Начинать нужно не позже 40 лет, а если у ваших родственников были случаи ранних инфарктов или инсультов (до 50 лет), то ещё раньше — с 25—30 лет», — заключил Дупляков.