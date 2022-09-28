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1 час назад

Как кишечные бактерии и пробиотики связаны с вашим весом

Ferra.ru

Состав бактерий в кишечнике у людей с ожирением и у стройных людей различается. При этом эксперт из клиники Майо отмечает, что на самом деле пищевые добавки с пробиотиками не всегда помогают снизить вес.

Как кишечные бактерии и пробиотики связаны с вашим весом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Увеличение веса - это признак энергетического дисбаланса. Человек набирает вес, когда получает больше калорий, чем сжигает. Также существуют доказательства того, что бактерии в кишечнике влияют на то, насколько эффективно организм извлекает из еды энергию.

В пищеварительном тракте (кишечнике) живут триллионы бактерий. Многие из них полезны для организма, так как помогают ему, например, усваивать питательные вещества. Но есть и вредные бактерии. Ряд научных исследований показывает, что нарушение баланса между «хорошими» и «плохими» бактериями может привести к развитию некоторых заболеваний.

Пробиотики представляют собой разновидность «хороших» бактерий. Получить их можно при употреблении квашеной капусты, йогурта. Существуют также определённые доказательства того, что пробиотики улучшают здоровье кишечника.

На сегодняшний день исследования, которые подтверждают, что изменение состава бактерий в кишечнике влияет на вес, были проведены на мышах. По поводу того, как это скажется на людях, пока ничего не ясно.

Учёные сейчас точно знают лишь одно: питание - это важный фактор, который определяет состав микробиома (кишечных бактерий). Однако что к чему приводит - ожирение к определённому типа микробиома или микробиом к ожирению - неизвестно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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