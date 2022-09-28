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1 час назад

Врач дал рекомендации для укрепления сердца

Vse42.ru

Российский медик посоветовал для укрепления сердца уделять внимание быстрой ходьбе.

Врач дал рекомендации для укрепления сердца
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что для здоровья сердечно-сосудистой системы полезно практиковать быструю ходьбу. По словам специалиста, такой физической активностью следует заниматься регулярно, шесть-семь раз в неделю по 30 минут, передает Агентство городских новостей "Москва".

– Кардионагрузки помогают быть в тонусе сосудам, насыщают клетки и ткани кислородом, способствуют улучшению обмена веществ, – цитирует СМИ Тяжельникова.

Кроме того, для здоровой работы сердца полезны плавание, бег и аэробика с предварительной разминкой. Врач предупредил, что во время нагрузок важно следить за своим самочувствием.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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