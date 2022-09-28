Врач дал рекомендации для укрепления сердца

В разговоре с журналистами главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что для здоровья сердечно-сосудистой системы полезно практиковать быструю ходьбу. По словам специалиста, такой физической активностью следует заниматься регулярно, шесть-семь раз в неделю по 30 минут, передает Агентство городских новостей "Москва".