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55 минут назад

Какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС в 2022 году

Вечерняя Москва

Россиянам доступно большое количество анализов, которые можно сдать бесплатно. Вовремя полученные результаты могут предотвратить развитие серьезных заболеваний сердца, почек, печени и других органов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС в 2022 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, полис ОМС позволяет сделать бесплатными большое количество анализов. В зависимости от выявленных болезней их количество может увеличиваться еще больше, уточнил собеседник «ВМ».

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Так, самые простые анализы по полису ОМС:
  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи.
При выявлении различных заболеваний туда же входят:
  • общий белок;
  • мочевина;
  • мочевая кислота;
  • креатинин;
  • гормоны щитовидной железы — при заболеваниях эндокринной системы;
  • концентрация инсулина в крови, глюкоза крови, общий билирубин, холестерин и фракции — при хронических состояниях.

— И попутно при выявлении дополнительных данных есть анализ на общий билирубин. А он есть прямой и непрямой. Можно дополнительно сдать анализы, чтобы выяснить, какой из них является приоритетным при различных заболеваниях. Туда же входят амилаза, коагулограмма (включая фибриноген D-димер) — достаточно большой спектр, — перечислил специалист.

Как отметил врач, анализы, которые можно сдать по полису ОМС, позволяют предотвратить заболевания сердца, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почек, опорно-двигательного аппарата и других органов. Также с их помощью можно выявить, являются ли происходящие в организме процессы воспалительными или это просто хроническое состояние.

За последние годы перечень анализов менялся в сторону уменьшения при диспансеризации, отметил специалист.

— Есть ряд анализов, которые имеет смысл сдавать только в случае, если выявляются какие-то изменения. Все анализы при диспансеризации носят общий характер и требуют детального исследования в случае изменений в организме, — объяснил Кондрахин.

Если нет симптомов, имеет смысл регулярно сдавать несколько анализов, чтобы предотвратить развитие заболеваний, отметил эксперт.

— Самые частые заболевания — болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. До сегодняшнего момента. По анализам это обмен холестерина, а по состоянию сахарного диабета, который тоже лидирует, — анализ крови на глюкозу. В результате исследований можно понять, как себя чувствует организм. А в дальнейшем при возникновении каких-то заболеваний уже детально нужно смотреть, где именно произошло изменение, — отметил медик.

Перечень бесплатных услуг по полису ОМС в 2022 году

В список бесплатных анализов в 2022 году входят анализы двух групп — общеклинической и клинической.

К первой группе относятся анализы:
  • кала на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;
  • мокроты;
  • синовиальной жидкости;
  • крови на наличие паразитов, вызывающих малярию;
  • для выявления феномена красной волчанки;
  • мазок из уретры и диагностика секрета простаты;
  • выделений женских половых органов.
В клинической группе анализов, которые могут сдать владельцы полисов ОМС, присутствуют анализы мочи и крови. В первую подгруппу включаются:
  • общий анализ;
  • по Зимницкому;
  • на уровень белка в утренней или дневной моче;
  • подсчет форменных элементов;
  • определение уровня кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;
  • тест на наличие крови в моче.
Лечебные учреждения проводят как общий и развернутый анализ крови, так и другие исследования, направленные на определение уровня:
  • гемоглобина в плазме;
  • зернистость эритроцитов;
  • мононуклеаров;
  • тромбоцитов;
  • ретикулоцитов.
ЗОЖ,Андрей Кондрахин,
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