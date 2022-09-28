Какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС в 2022 году

Россиянам доступно большое количество анализов, которые можно сдать бесплатно. Вовремя полученные результаты могут предотвратить развитие серьезных заболеваний сердца, почек, печени и других органов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, полис ОМС позволяет сделать бесплатными большое количество анализов. В зависимости от выявленных болезней их количество может увеличиваться еще больше, уточнил собеседник «ВМ».

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общий анализ крови;

общий анализ мочи. Так, самые простые анализы по полису ОМС:

общий белок;

мочевина;

мочевая кислота;

креатинин;

гормоны щитовидной железы — при заболеваниях эндокринной системы;

концентрация инсулина в крови, глюкоза крови, общий билирубин, холестерин и фракции — при хронических состояниях. При выявлении различных заболеваний туда же входят:

— И попутно при выявлении дополнительных данных есть анализ на общий билирубин. А он есть прямой и непрямой. Можно дополнительно сдать анализы, чтобы выяснить, какой из них является приоритетным при различных заболеваниях. Туда же входят амилаза, коагулограмма (включая фибриноген D-димер) — достаточно большой спектр, — перечислил специалист.

Как отметил врач, анализы, которые можно сдать по полису ОМС, позволяют предотвратить заболевания сердца, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почек, опорно-двигательного аппарата и других органов. Также с их помощью можно выявить, являются ли происходящие в организме процессы воспалительными или это просто хроническое состояние.

За последние годы перечень анализов менялся в сторону уменьшения при диспансеризации, отметил специалист.

— Есть ряд анализов, которые имеет смысл сдавать только в случае, если выявляются какие-то изменения. Все анализы при диспансеризации носят общий характер и требуют детального исследования в случае изменений в организме, — объяснил Кондрахин.

Если нет симптомов, имеет смысл регулярно сдавать несколько анализов, чтобы предотвратить развитие заболеваний, отметил эксперт.

— Самые частые заболевания — болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. До сегодняшнего момента. По анализам это обмен холестерина, а по состоянию сахарного диабета, который тоже лидирует, — анализ крови на глюкозу. В результате исследований можно понять, как себя чувствует организм. А в дальнейшем при возникновении каких-то заболеваний уже детально нужно смотреть, где именно произошло изменение, — отметил медик.

Перечень бесплатных услуг по полису ОМС в 2022 году

В список бесплатных анализов в 2022 году входят анализы двух групп — общеклинической и клинической.

кала на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;

мокроты;

синовиальной жидкости;

крови на наличие паразитов, вызывающих малярию;

для выявления феномена красной волчанки;

мазок из уретры и диагностика секрета простаты;

выделений женских половых органов. К первой группе относятся анализы:

общий анализ;

по Зимницкому;

на уровень белка в утренней или дневной моче;

подсчет форменных элементов;

определение уровня кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;

тест на наличие крови в моче. В клинической группе анализов, которые могут сдать владельцы полисов ОМС, присутствуют анализы мочи и крови. В первую подгруппу включаются: