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37 минут назад

О каких заболеваниях говорит состояние ногтей

Москва24

Состояние ногтей может рассказать о дефиците витаминов и минералов в организме, заболеваниях легких, а также других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

О каких заболеваниях говорит состояние ногтей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Чаще всего ногти страдают от грибковой инфекции – это грибковое поражение ногтей. В подавляющем большинстве случаев, если они стали тусклыми, ломкими, утолщенными, то надо смотреть, нет ли грибка. Это может сказать врач-дерматолог, который возьмет анализ", – говорит эксперт.

Если ногти вдруг поменяли форму, нужно обязательно показать их терапевту и спросить, в чем может быть причина, продолжает Чернышова.

Если на ногтях появились белые пятна или полосы, это может говорить о дефиците витаминов и минералов, предупреждает врач. В этом случае лучше также обратиться к специалисту, который назначит необходимые анализы, заключила она.

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