Что будет, если принимать рыбий жир каждый день

Эта добавка действительно полезна.

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В рыбьем жире много омега-3 жирных кислот. Они в свою очередь благотворно влияют на здоровье. Вот что будет, если вы станете принимать такие добавки ежедневно.

Омега-3 жирные кислоты получать можно не только благодаря рыбьему жиру. Содержатся эти вещества также в жирной рыбе (скумбрия, сельдь, тунец), в сое, в грецких орехах. Тем не менее одно научное исследование показало, что полезнее всего омега-3 для человека, если они получены из рыбьего жира. Вот что при приёме таких добавок вас ждёт.

Уменьшение воспаления. Зарегистрированный диетолог в AlgaeCal Меган Вонг отмечает, что, согласно исследованиям, омега-3 препятствуют развитию воспаления и повышают количество веществ, которые борются с воспалением.

Поддержание здоровья костей. Одна из причин появления остеопороза - это хроническое воспаление. А рыбий жир предотвращает воспаление и укрепляет кости.

Сохранение здоровья сердца. Один из последних обзоров научных работ показал, что омега-3 снижают риск смерти от болезней сердца и улучшают исход этих заболеваний.

Улучшение работы мозга. Омега-3 просто необходимы для того, чтобы мозг правильно развивался и работал. Благодаря этим жирным кислотам улучшается связь между нервными клетками и мозгом. Также омега-3 защищают от воспалений. Если вы хотите поддержать здоровье мозга, то ищите добавку с большим количеством докозагексаеновой кислоты.

Профилактика болезней глаз. Учёные обнаружили, что омега-3 уменьшают сухость глаз, защищают от развития глаукомы и дегенерации жёлтого пятна.