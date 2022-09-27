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3 часа назад

Доктор Мясников разрешил спать днем по два часа

Мослента

Телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» разрешил спать днем по два часа. Он объяснил, что суммарная продолжительность сна при этом не должна превышать восьми часов в сутки.

Доктор Мясников разрешил спать днем по два часа
Фото: МослентаМослента

«Спите шесть часов ночью, два часа днем или один час днем, семь часов ночью. Все это вполне пристойно, потому что есть люди, у которых батарейки садятся рано», — отметил теледоктор.

По словам специалиста, регулярный ранний подъем и жизнь в быстром ритме истощают организм и, если днем возникает желание поспать, то противиться ему не стоит.

Мясников признался, что и сам любит отдохнуть днем. По его словам, такой сон восстанавливает силы и позволяет сохранить бодрость до конца вечера.

Ранее Александр Мясников перечислил медицинские причины чрезмерной усталости.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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