Доктор Мясников разрешил спать днем по два часа

Телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» разрешил спать днем по два часа. Он объяснил, что суммарная продолжительность сна при этом не должна превышать восьми часов в сутки.

Фото: Мослента Мослента

«Спите шесть часов ночью, два часа днем или один час днем, семь часов ночью. Все это вполне пристойно, потому что есть люди, у которых батарейки садятся рано», — отметил теледоктор.

По словам специалиста, регулярный ранний подъем и жизнь в быстром ритме истощают организм и, если днем возникает желание поспать, то противиться ему не стоит.

Мясников признался, что и сам любит отдохнуть днем. По его словам, такой сон восстанавливает силы и позволяет сохранить бодрость до конца вечера.