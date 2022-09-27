Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Врач дал советы по нормализации процесса засыпания

RT на русском

Спортивный врач-реабилитолог и остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания.

Врач дал советы по нормализации процесса засыпания
Фото: unsplashunsplash

«Важно, чтобы подушка и матрас были подобраны с учётом ваших индивидуальных особенностей, позволяли расслабиться и давали возможность полноценно выспаться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, нужно засыпать в той позе, которая наиболее комфортна.

Кроме того, рекомендуется восстановить дыхание.

«Для этого изучите особенности диафрагмального дыхания, примените проверенные специалистами упражнения», — отметил Горковский.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители