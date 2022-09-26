Ранний отход ко сну может вызвать деменцию

Проанализировав режим сна людей в возрасте от 60 до 74 лет, они выяснили, что ранний отход ко сну вреден для мозга.

Эксперимент длился четыре года. По его завершении выяснилось, что у тех, кто ложится спать до девяти вечера и спит более восьми часов в сутки, риск развития деменции выше на 70% выше, чем у тех, кто отправлялся в постель в более позднее время.