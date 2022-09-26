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1 час назад

Ранний отход ко сну может вызвать деменцию

runews24.ruиещё 1

Оказывается, ложиться спать до 21.00 вредно для мозга.

Ранний отход ко сну может вызвать деменцию
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отход ко сну до 21.00 повышает риск развития деменции. Такие выводы сделала исследовательская группа из Шаньдунского университета в Китае.

Проанализировав режим сна людей в возрасте от 60 до 74 лет, они выяснили, что ранний отход ко сну вреден для мозга.

Эксперимент длился четыре года. По его завершении выяснилось, что у тех, кто ложится спать до девяти вечера и спит более восьми часов в сутки, риск развития деменции выше на 70% выше, чем у тех, кто отправлялся в постель в более позднее время.

Кроме того, сам по себе сон больше обычного может указывать на ухудшение когнитивных функций у пожилых людей, отметили ученые.

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