Ранний отход ко сну может вызвать деменцию

Оказывается, ложиться спать до 21.00 вредно для мозга.
Отход ко сну до 21.00 повышает риск развития деменции. Такие выводы сделала исследовательская группа из Шаньдунского университета в Китае.
Проанализировав режим сна людей в возрасте от 60 до 74 лет, они выяснили, что ранний отход ко сну вреден для мозга.
Эксперимент длился четыре года. По его завершении выяснилось, что у тех, кто ложится спать до девяти вечера и спит более восьми часов в сутки, риск развития деменции выше на 70% выше, чем у тех, кто отправлялся в постель в более позднее время.
Кроме того, сам по себе сон больше обычного может указывать на ухудшение когнитивных функций у пожилых людей, отметили ученые.