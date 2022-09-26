Неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей

Метеозависимые люди из-за изменения давления могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили врачи.

Уточняется, что речь идет о дискомфорте в кишечнике и повышенном газообразовании. Кроме того, изменение давления может сказаться на состоянии гипертоников, страдающих от бронхиальной астмы, а также аллергиков. У этих категорий людей ослабляется иммунитет и снижается количество лейкоцитов в крови.