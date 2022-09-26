Неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей

Метеозависимые люди из-за изменения давления могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили врачи.
Уточняется, что речь идет о дискомфорте в кишечнике и повышенном газообразовании. Кроме того, изменение давления может сказаться на состоянии гипертоников, страдающих от бронхиальной астмы, а также аллергиков. У этих категорий людей ослабляется иммунитет и снижается количество лейкоцитов в крови.
— Рекомендуется ограничить физические нагрузки, находиться на свежем воздухе не менее часа в день, избегать стрессов, правильно питаться, больше высыпаться, отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение, и обязательно принимать все назначенные врачами препараты, — посоветовали врачи.
Кроме того, метеозависимым людям рекомендуется постоянно следить за артериальным давлением, передает «Царьград».