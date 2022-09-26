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3 часа назад

Названа неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей

Вечерняя Москва

Метеозависимые люди из-за изменения давления могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили врачи.

Неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что речь идет о дискомфорте в кишечнике и повышенном газообразовании. Кроме того, изменение давления может сказаться на состоянии гипертоников, страдающих от бронхиальной астмы, а также аллергиков. У этих категорий людей ослабляется иммунитет и снижается количество лейкоцитов в крови.

— Рекомендуется ограничить физические нагрузки, находиться на свежем воздухе не менее часа в день, избегать стрессов, правильно питаться, больше высыпаться, отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение, и обязательно принимать все назначенные врачами препараты, — посоветовали врачи.

Кроме того, метеозависимым людям рекомендуется постоянно следить за артериальным давлением, передает «Царьград».

ЗОЖ,
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