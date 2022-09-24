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2 часа назад

Врач посоветовал, как улучшить иммунную систему осенью

РИА "ФедералПресс"

Осень – это время стрессов для многих людей. Во-первых, кончаются отпуска, а во-вторых, растет сезонная заболеваемость. Врач-невролог, специалист по медицинской реабилитации Александр Комаров дал несколько советов, которые помогут держать иммунную систему в тонусе.

Врач посоветовал, как улучшить иммунную систему осенью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужно избегать стрессов и иметь достаточный, в идеале – девятичасовой, глубокий сон», – говорит доктор Александр Комаров.

Врач считает, что если минимизировать количество стрессов и увеличить часы на сон, то иммунная система точно скажет «спасибо» и не даст разболеться.

Также он советует придерживаться сбалансированной диеты, которая включает в себя все витамины, а еще не забывать принимать витамин D, которого всем не хватает в осенне-зимний период.

Комаров призвал людей не пренебрегать ревакцинацией, которая поможет поддерживать иммунитет к коронавирусу на должном уровне, пишет «Мослента».

«К слову, ревакцинацию, если нет противопоказаний, нужно проходить, по крайней мере, ближайшие пять лет, пока у нас не сформируется устойчивый популяционный иммунитет к этому вирусу», – говорит врач.

ЗОЖ,Александр Комаров,
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