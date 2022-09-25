Названы напитки, снижающие уровень холестерина

Скорректировать этот показатель можно, добавив в свой рацион определенные напитки.

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Высокий уровень холестерина в крови может привести к таким опасным последствиям, как инсульт и инфаркт. Поэтому очень важно следить за этим показателем и своевременно принимать меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты портала Magazin Novosti привели результаты исследований, которые показали, что с помощью определенных напитков можно значительно снизить уровень холестерина в крови. В ходе эксперимента ученые выяснили, что соевое молоко, томатный сок, овсяное молоко, зеленый чай, какао и ягодные смузи благоприятно влияют на общее состояние организма и помогают контролировать уровень холестерина.