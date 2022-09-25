Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
32 минуты назад

Эксперты перечислили напитки, снижающие уровень холестерина в крови

Крестьянская жизньиещё 1

Скорректировать этот показатель можно, добавив в свой рацион определенные напитки.

Названы напитки, снижающие уровень холестерина
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Высокий уровень холестерина в крови может привести к таким опасным последствиям, как инсульт и инфаркт. Поэтому очень важно следить за этим показателем и своевременно принимать меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты портала Magazin Novosti привели результаты исследований, которые показали, что с помощью определенных напитков можно значительно снизить уровень холестерина в крови. В ходе эксперимента ученые выяснили, что соевое молоко, томатный сок, овсяное молоко, зеленый чай, какао и ягодные смузи благоприятно влияют на общее состояние организма и помогают контролировать уровень холестерина.

Кроме того, эти напитки богаты флаваноидами - антиоксидантами, помогающими бороться с "плохим" холестерином.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители