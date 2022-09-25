Ученые рассказали, какие продукты защитят от депрессии

Люди, в чьем рационе присутствуют полезные продукты, намного реже страдают от депрессии. Не важно, сколько человек употребляет овощей или фруктов, главное, что они были в рационе. Однако данное правило не распространяется на острые и соленые закуски, потому что они зачастую ухудшают эмоциональное состояние, а также создают проблемы с памятью, сообщают эксперты портала British Journal of Nutrition.