Ученые рассказали, какие продукты защитят от депрессии

Английские ученые выяснили, что частые перекусы фруктами и овощами существенно облегчают симптомы депрессии. Исследователи установили, что частое употребление овощей и фруктов снижает уровень стресса, а также повышает иммунитет.
Люди, в чьем рационе присутствуют полезные продукты, намного реже страдают от депрессии. Не важно, сколько человек употребляет овощей или фруктов, главное, что они были в рационе. Однако данное правило не распространяется на острые и соленые закуски, потому что они зачастую ухудшают эмоциональное состояние, а также создают проблемы с памятью, сообщают эксперты портала British Journal of Nutrition.