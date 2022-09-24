Сомнолог Бузунов рассказал о техниках засыпания

«Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь — и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеться открывать глаза. Буквально пять-семь минут такой техники — и развивается сонливость», — заявил он в беседе с URA.RU.