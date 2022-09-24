Как кофе, алкоголь и жареная пища негативно убивают желчный пузырь

Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказала, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, никотин, жареная, острая и копченая еда и длительные перерывы между приемами пищи. Об этом сообщает URA.RU.

"Общие рекомендации, которые желчный пузырь не любит, это кофе, алкоголь, никотиновая нагрузка. Еще длительные промежутки между приемами пищи, а также не очень любит острое, жареное, копченое, тем более химически копченое. И, конечно, к соли он может критично относиться", — рассказала диетолог.

Она добавила, что для поддержания стабильной работы желчного пузыря необходимо грамотно пить воду. Ранее диетологи из Открытого Университета Каталонии выяснили, что регулярное употребление киноа пожилыми людьми с преддиабетом позволяет им повысить чувствительность к глюкозе.

На первом этапе они придерживались своей обычной диеты в течение четырех недель. Затем все злаки, бобовые и клубнеплоды были заменены продуктами на основе киноа еще на четыре недели. Участники исследования также ели печенье, булочки, хлеб и макароны из муки, которая на 70% состояла из киноа.