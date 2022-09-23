Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
3 часа назад

Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки

Вечерняя Москва

В арсенале по уходу за полостью рта у каждого должен быть ирригатор, потому что пища, механически и термически обработанная, похожа на кашицу, соответственно, больше оседает на зубной эмали. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди.

Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, применение ирригатора снижает риск образования кариеса на 60-70 процентов. Кроме того, необходимо чистить зубы дважды в день: утром и вечером, а также пользоваться ежедневно зубной нитью и, если длительное время сохраняется неприятный запах, использовать ополаскиватель.

— Если человек посещает стоматолога раз в полгода, чистит зубы два раза в день не меньше двух минут и десна не кровоточит, то в таком случае подходит щетка средней жесткости. Если пациент чувствует неприятный запах, появляется кровь во время чистки зубов, то лучше проконсультироваться по поводу выбора щетки со стоматологом, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители