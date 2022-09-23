Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки

— Если человек посещает стоматолога раз в полгода, чистит зубы два раза в день не меньше двух минут и десна не кровоточит, то в таком случае подходит щетка средней жесткости. Если пациент чувствует неприятный запах, появляется кровь во время чистки зубов, то лучше проконсультироваться по поводу выбора щетки со стоматологом, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».