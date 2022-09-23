Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
15 минут назад

Чем опасна привычка есть на ходу

Моя Москва.онлайн

Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем «Budu», в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что привычка есть на ходу может спровоцировать обострение гастрита и появление лишнего веса.

Чем опасна привычка есть на ходу
Фото: unsplashunsplash

Есть на бегу и плохо пережёвывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно. — Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем «Budu».

По словам специалиста, привычка быстро поглощать пищу вредна для желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что её следует пережёвывать не менее 10–20 раз в зависимости от твёрдости продукта. Таким образом, сообщает Гридина, «чувство насыщения придёт гораздо позднее, а ЖКТ будет работать правильно».

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители