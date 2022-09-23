Чем опасна привычка есть на ходу

Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем «Budu», в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что привычка есть на ходу может спровоцировать обострение гастрита и появление лишнего веса.
Есть на бегу и плохо пережёвывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно. — Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем «Budu».
По словам специалиста, привычка быстро поглощать пищу вредна для желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что её следует пережёвывать не менее 10–20 раз в зависимости от твёрдости продукта. Таким образом, сообщает Гридина, «чувство насыщения придёт гораздо позднее, а ЖКТ будет работать правильно».