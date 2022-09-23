Низкая подвижность приводит к ломкости костей

«Чаще всего — компрессионный перелом позвонков и шейки бедра. Если человек сутулится, у него неправильная осанка, кровоснабжение позвоночника и работа мышц. Он сумку поднял, а позвонок расплющился. Это необязательно травма. Иногда достаточно что-то неудачно поднять. Это обычно не приводит к катастрофическим последствиям. Чаще всего к ломоте в спине. Человек может не догадываться о переломе. Притом ломит чаще при стоянии, чем при ходьбе. С переломом шейки бедра никакой гарантии не имеет. Она связна не только с остеопорозом, но и других факторов. Но он увеличивает риск», — подчеркнул эксперт.