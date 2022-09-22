Как восполнить дефицит магния с помощью еды

Магний — один важнейших микроэлементов, который необходим организму. При его дефиците человек быстрее устает, чаще раздражается, то есть качество жизни снижается. Можно ли с помощью еды восполнить недостаток магния, «Рамблеру» рассказала врач, диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
В организме взрослого человека содержится примерно 20-28 г магния, большая его часть находится в костях, зубной эмали, мозге, сердце, печени, мышцах, почках. Магний входит в состав более 300 различных ферментов, поэтому его роль в организме значительна.
Кроме того, магний играет важную роль в работе нервной системы: необходим для синтеза и деградации катехоламинов, ацетилхолина и всех нейропептидов в головном мозге. Этот элемент обладает нейроседативными и нейропротекторными свойствами, тормозит процессы возбуждения в коре головного мозга.
Как отмечает эксперт, физиологическая потребность взрослого человека — 400 мг магния в сутки. У беременных и кормящих потребность увеличивается. Максимально допустимая суточная доза магния составляет 800 мг.
Ольга Лушникова говорит, что магний достаточно широко распространен в продуктах как растительного, так и животного происхождения.
Особенно богаты магнием:
Также магний содержится в цельных злаках, различных отрубях, морепродуктах, твердых сырах, кураге, черносливе.
Магний усваивается в тощей и подвздошной кишке при участии витамина D. Но его правильное усвоение может быт нарушено. Ольга Лушникова называет следующие факторы:
Положительные изменения можно заметить, если скорректировать свой рацион. Но для выяснения полной клинической картины и выявления всех дефицитов, стоит обратиться к врачу.