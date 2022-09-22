Какой сон только ослабляет ваш иммунитет

Специалисты органов здравоохранения обычно рекомендуют взрослым спать не менее семи-девяти часов в сутки, а детям - ещё больше. И дело не только в восстановлении организма, но и в иммунитете. Научно доказано, что сон поддерживает нормальную работу иммунной системы.

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В ходе одного исследования, участниками которого стали 1318 человек, учёные выяснили, как сон влияет на их иммунитет. Оказалось, что даже если человек спит меньше семи-девяти часов, но сон этот качественный, то это компенсирует недостаточную длительность сна. Кроме того, даже короткий, но хороший сон укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с вирусами.

В упомянутом исследовании участвовали люди, которые только попали в армию. За ними наблюдали в течение 12 недель. Выяснилось, что новобранцы спали в день на два часа меньше, чем раньше, до армии.

Несмотря на то что продолжительность сна уменьшилась, люди всё равно говорили, что спят хорошо. Тем не менее те из них, кто сообщал об ограничении сна в течение дня, почти в три раза чаще сталкивались с респираторными инфекциями.

В целом эксперты обнаружили, что повышенный риск заражения респираторной инфекцией был только у тех, кто плохо спал. У людей, которые спали хорошо, но мало, ничего подобного не было.