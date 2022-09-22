Нутрициолог Инна Талибова рассказала, как всей семьёй начать питаться правильно

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Специалист сможет дать правильные рекомендации по изменению питания. Для этого необходимо рассказать доктору о том, каких целей вы хотите достичь, пишет Food ru.

Далее нужно завести дневник питания, в котором стоит описывать свой рацион и наблюдать, как и почему он меняется.

В дневник стоит записывать что, сколько и когда вы едите и пьёте. Так нужно делать хотя бы неделю, а затем принимать изменения в питании.

Нутрициолог Инна Талибова отметила, что наряду с обычными приёмами пищи нужны перекусы. Однако они показаны не всем. Например, людям с лишним весом не рекомендуют часто и дробно питаться.

Это нужно делать тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, а также детям, которые тратят много энергии.

Для перекуса нужно использовать полноценные продукты, но в небольших количествах. Например, взять в школу или на работу круассан с лососем и овощами, ролл с хумусом и курицей, творожную запеканку и так далее.