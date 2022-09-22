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1 час назад

Терапевт рассказала об идеальном уровне сахара в крови у пожилых

Москва24

Уровень сахара в крови не выше 5,9 миллимоля на литр является предпочтительным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала об идеальном уровне сахара в крови у пожилых
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, норма уровня сахара в крови не меняется с возрастом. Она одинакова для молодых и пожилых людей.

"Если мы видим цифры сахара на уровне 5,9 – это повод уже задуматься о том, нет ли у человека сахарного диабета, и провести тест на толерантность к глюкозе", – Татьяна Романенко, врач-терапевт.

Помимо тестирования, заподозрить повышенный уровень глюкозы в крови можно по нескольким признакам, продолжает врач. В частности, насторожить должны сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание.

"Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови", – объясняет Романенко.

Эксперт посоветовала особенно пристально следить за показателями сахара тем, у кого родственники болели диабетом. У таких людей риск получить болезнь по наследству очень высок, подчеркнула она.

"Им нужно быть к себе очень внимательными и как минимум два раза в год определять уровень глюкозы, даже если их ничего не беспокоит", – заключила Романенко.

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