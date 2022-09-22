Врач рассказала об идеальном уровне сахара в крови у пожилых

"Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови", – объясняет Романенко.