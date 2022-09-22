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3 часа назад

Сомнолог Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон

Вечерняя Москва

Сомнолог Михаил Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон и стоит ли использовать такую методику.

Сомнолог Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Считается, что Леонардо да Винчи был прародителем такого явления, как полифазный сон. Полифазный сон — это сон несколько раз в день, как делают новорожденные и маленькие дети или некоторые животные, такой режим позволяет уменьшить количество суточного сна.

В некоторых странах полифазный сон установился на уровне культурного кода в виде сиесты в Испании и некоторых странах Латинской Америки. Здесь люди часто отдыхают после обеда по 10–30 минут. Это помогает восстановить работоспособность.

Рекомендовать полифазный сон можно лишь людям, которые не имеют проблем с ночным сном. Если человек плохо засыпает вечером каждый день, то, скорее всего, дневной сон только усугубит эту проблему, передает aif.ru.

ЗОЖ,Леонардо да Винчи,
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