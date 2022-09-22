Как лишние сантиметры в талии увеличивают риск смерти

Исследователи из Университетского колледжа Корка выяснили, что соотношение окружности талии к бедрам точнее предсказывает раннюю смерть, чем индекс массы тела. Работа была представлена на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Стокгольме.

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Индекс массы тела (ИМТ) используется для оценки того, есть ли у человека недостаток или избыток веса. Этот показатель учитывает рост и массу тела человека, но не учитывает распределение жира. Но опасно именно абдоминальное ожирение, когда жир откладывается на животе и обволакивает внутренние органы, повышая риск диабета 2-го типа и болезней сердца. Оценить процент висцерального жира можно по соотношению окружности талии к окружности бедер (СТБ).

Вначале авторы оценили, действительно ли избыток жира вызывает повышенный риск смерти или просто коррелирует с ним. Они использовали генетические данные из британского биобанка. Оказалось, что люди, имеющие генетические варианты, которые связаны с высоким весом или ожирением на самом деле вызывают повышенную смертность, а не просто коррелируют с ней.

Затем исследователи оценили, связаны ли ИМТ и СТБ с повышенным риском смерти на основе данных 50 тысяч мужчин и женщин европеоидной расы. Оказалось, что с ростом СТБ риск смерти от любой причины увеличивался линейно. Увеличение СТБ на одну единицу увеличивало шансы ранней смерти почти в два раза больше, чем увеличение на одну единицу ИМТ. Связь между СТБ и смертностью от всех причин была сильнее у мужчин, чем у женщин.