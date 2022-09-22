Как сохранить здоровое пищеварение

От бесперебойной работы желудочно-кишечного тракта зависит общий тонус организма человека.

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Эксперты одного из телеграм-каналов рассказали редакции Yakutsk.ru о простых правилах для улучшения работы пищеварительной системы.

По мнению специалистов, большинство жителей современных мегаполисов уделяют мало внимания правильному питанию, от которого во многом зависит общее состояние здоровья.

Эксперты отмечают, что после плотного обеда или ужина с употреблением значительного количества углеводов не стоит есть фрукты, так как пищеварительная система не сможет справиться с такой нагрузкой.