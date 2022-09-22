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37 минут назад

Эксперты рассказали волгоградцам, как сохранить здоровое пищеварение

Волгоградская правда

От бесперебойной работы желудочно-кишечного тракта зависит общий тонус организма человека.

Как сохранить здоровое пищеварение
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперты одного из телеграм-каналов рассказали редакции Yakutsk.ru о простых правилах для улучшения работы пищеварительной системы.

По мнению специалистов, большинство жителей современных мегаполисов уделяют мало внимания правильному питанию, от которого во многом зависит общее состояние здоровья.

Эксперты отмечают, что после плотного обеда или ужина с употреблением значительного количества углеводов не стоит есть фрукты, так как пищеварительная система не сможет справиться с такой нагрузкой.

После приема белка специалисты не рекомендуют лакомиться сладостями. Лучше перенести этот приятный момент на более поздний период, например на время чаепития.

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