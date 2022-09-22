Чем грозит малоподвижный образ жизни?

В основе малоподвижного образа жизни (или гиподинамии) — минимальное присутствие любой физической активности, а иногда и практически полное ее отсутствие. Нередко гиподинамию называют «болезнью цивилизации». Разбираемся почему вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым.

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Гиподинамия – своего рода «оборотная сторона» научно-технического прогресса, ее распространенность возрастает в связи со снижением роли мышечного труда в производстве, автоматизацией и механизацией труда, совершенствованием средств коммуникации.

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В мире по оценкам ВОЗ у 28% взрослых отмечается недостаточная физическая активность (23% мужчин и 32% женщин). Таким образом, малоподвижный образ жизни ведет более чем четверть взрослого населения земного шара, а это 1,4 миллиарда человек. Среди подростков ситуация еще хуже — недостаточно активны 81% детей в возрасте 11–17 лет.

Малоподвижный образ жизни характерен не только для людей с «сидячей» работой (например — офисных сотрудников). Ведь малоподвижность — это не просто сидение на месте, а отсутствие ходьбы, бега, любых минимальных физических упражнений. А это широко распространено среди домохозяек, пенсионеров и даже детей. Ведь далеко не всякую ежедневную домашнюю работу можно считать физической активностью, поскольку она не всегда обеспечивают необходимую и полноценную физическую нагрузку на мышечную систему человека.

Гиподинамия может привести к тому, что у людей (причем нередко молодого возраста), развиваются достаточно серьезные хронические заболевания, характерные больше для старшего поколения.

Первым следствием гиподинамии является развивающиеся изменения мышечной ткани — отсутствии необходимой физической тренировки приводит к мышечной слабости, мышцы становятся дряблыми, идет процесс мышечной атрофии.

При этом снижение физической активности оказывает отрицательное влияние на состоянии всех мышц человеческого организма, в том числе на мышечную ткань стенок сосудов и сердечную мышцу.

Таким образом гиподинамия «бьет» по сердечно-сосудистой системе — сила сердечных сокращений ослабевает, тонус сосудов снижается, возникают нарушения ритма сердечных сокращений. В результате неполноценного расщепления жиров нарушается липидный обмен, уменьшается снабжение органов и тканей кислородом и питательными веществами. Нарушение жирового обмена может привести к атеросклеротическим изменениям сосудов и развитию ишемической болезни сердца (ИБС).

По различным данным риск смерти от «сердечных» причин (инфаркт миокарда, сердечная недостаточность) у приверженцев малоподвижного образа жизни на 20–30% выше, чем в среднем по популяции.

Гиподинамия — одна из причин формирования так называемого метаболического синдрома — хронического, широко распространенного полиэтиологического заболевания (распространенность в российской популяции до 35%). Метаболический синдром сочетает в себе связанные в одну патогенетическую цепь нарушения: абдоминальное ожирение, повышенное содержание сахара в крови (гипергликемию), снижение чувствительности тканей к действию инсулина (инсулинорезистентность), нарушение соотношения липидов в крови (дислипидемию) и артериальную гипертензию.

За счет снижения нагрузки на костный скелет человека при малоподвижном образе жизни поражается опорно-двигательный аппарат. Нарушения минерального обмена, замедление вывода кальция приводят к снижению прочности костной ткани и нарушениям функции суставов. Развивается остеопороз, что приводит к переломам костей, происходит формирование остеоартроза и остеохондроза.

Возможны проявления со стороны органов пищеварения: нарушение нормальной перистальтики кишечника, приводящее к хроническому колиту, постоянным запорам и, как следствие, к развитию геморроя.

У мужчин нередко отмечается снижение эректильной функции, хроническое воспаление предстательной железы.

Снижение физической активности оказывает сильное влияние на психическое и эмоциональное состояние человека. Страдает эмоциональная сфера, снижаются адаптационные способности человека, отмечаются депрессивные состояния и психоэмоциональные срывы.

снижение умственной активности,

чрезмерная утомляемость и общая слабость,

уменьшение трудоспособности,

нарушения сна и др. Результатом воздействия гиподинамии на работу головного мозга развиваются следующие симптомы:

Все вышеперечисленное далеко не полный перечень осложнений и заболеваний, к которым может привести гиподинамия. Увы, полностью отказаться от малоподвижного образа жизни получается далеко не всегда. Но предотвратить его отрицательное воздействие на организм вполне возможно.

Особое внимание следует уделить нивелированию основных факторов риска, к которым относятся сидячая работа, неправильное, нездоровое питание, вредные привычки, ожирение и др. Именно здоровый образ жизни позволяет избежать многих заболеваний, обусловленных гиподинамией.

Повышение уровня физической активности совсем не означает борьбу за спортивные достижения и изнуряющие физические упражнения. Физические нагрузки могут быть вполне умеренными, но они должны быть регулярными.

Важное значение имеют пешие прогулки. Ходьба очень полезна для здоровья, она поддерживает мышечный тонус и нормальную работу сердечно-сосудистой системы. По данным исследований люди, регулярно занимающиеся ходьбой, меньше страдают от заболеваний сердца и сосудов и на 25% реже болеют ОРВИ.

Широко распространен популярный стереотип о «десяти тысячах шагов», которые надо обязательно проходить ежедневно. Будьте осторожны! 10 000 — это произвольная цифра, появившаяся более полувека назад накануне токийской Олимпиады 1964 года, когда одна японская фирма выпустила первый в мире шагомер «Манпо-кей», что переводе означает «измеритель 10 тысяч шагов». Создатели так назвали устройство из-за внешнего сходства иероглифа «10 000» с шагающим человеком.

Вскоре появилось и японское исследование, показывающее огромную пользу именно такого режима ходьбы. Однако, принятое за абсолютную истину «правило 10 тысяч шагов» может даже навредить здоровью. Последние исследования показывают, что такие прогулки, основанные на рекомендациях полувековой давности, нельзя считать универсальной нормой: при подборе любых физических тренировок следует обязательно учитывать состояние здоровья, возраст и самочувствие человека.

К физическим нагрузкам вполне можно отнести утреннюю зарядку, катание на лыжах и коньках, работу на садовом участке и огороде, да и любую повседневную нагрузку (профессиональную и домашнюю), требующую определенного расхода энергии.