Названы причины повышенной чувствительности зубов

Повышенная чувствительность зубов возникает при употреблении холодной, сладкой или кислой пищи, однако истинной причиной проблемы является не еда, а заболевания ротовой полости, включая кариес или пульпит, объяснила стоматолог-терапевт Оксана Дыбова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие причины гиперэстезии.

Помимо продуктов и напитков, стоматолог назвала провокатором резкой боли при повышенной чувствительности зубов воздействие на них холодного воздуха при переходе из теплого в холодное помещение и наоборот. При этом гиперэстезия может наблюдаться как в области одного зуба, так и в области нескольких.