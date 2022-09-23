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49 минут назад

Названы причины повышенной чувствительности зубов

Lenta.ruиещё 2

Повышенная чувствительность зубов возникает при употреблении холодной, сладкой или кислой пищи, однако истинной причиной проблемы является не еда, а заболевания ротовой полости, включая кариес или пульпит, объяснила стоматолог-терапевт Оксана Дыбова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие причины гиперэстезии.

Названы причины повышенной чувствительности зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Помимо продуктов и напитков, стоматолог назвала провокатором резкой боли при повышенной чувствительности зубов воздействие на них холодного воздуха при переходе из теплого в холодное помещение и наоборот. При этом гиперэстезия может наблюдаться как в области одного зуба, так и в области нескольких.

«Чувствительность в области одного конкретного зуба может быть связана с наличием кариозного процесса в нем. Спровоцировать болевые ощущения также могут пульпит, периодонтит или дефекты некариозного происхождения. Гиперэстезия в области большинства или всех зубов возможна при множественном кариесе, патологической стираемости и заболеваниях пародонта», — сообщила Дыбова.

Врач также рассказала, как различаются болевые ощущения при различных болезнях полости рта.

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